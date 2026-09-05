Mejores Momentos parte 2: Los Azules pierden otra batalla y enfrentan una nueva probable eliminación

Los Azules lamentaron una nueva derrota en Exatlón México: Décima Temporada, que dejó a otro de sus integrantes instalado en la eliminación. Leo reconoció sentirse enojado y admitió que el equipo perdió una oportunidad importante, mientras los Rojos celebraron el resultado. Heliud Pulido también reconoció que, pese a ganar algunas batallas, los Rojos no lograron conseguir todos los puntos que necesitaban.

