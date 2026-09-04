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Exatlón México 2024
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Exatlón México Completo parte 2: Azules en riesgo y México frente a las Estrellas Mundiales del Exatlon

Una jornada marcada por la presión, los duelos internacionales y momentos que cambiaron el rumbo de la competencia.

Por: Hugo Pantoja

Exatlón México: Décima Temporada volvió a poner a prueba a sus competidores con una jornada de emociones intensas. El Equipo de México protagonizó un nuevo desafío frente a las Estrellas Mundiales. Entre sanciones, eliminaciones y el regreso de grandes figuras del reality, la competencia continúa elevando la intensidad.

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