¿Quién es Karol Rojas? La nueva refuerzo del Equipo Rojo de Exatlón México Décima Temporada

¡Una sorpresa inesperada para todos! En Exatlón México Décima Temporada, hoy, 31 de agosto del 2026, se dio a conocer la llegada de Karol Rojas, quien se convirtió en el primer refuerzo, quien llegó para llenar el espacio que dejó Anaid tras su salida por el Duelo de Eliminación.

Ella no es un rostro nuevo, al contrario, anteriormente ya ha aparecido en la temporada 9 del reality deportivo, quien a sus 20 años ingreso para mostrar todo su talento en los diversos circuitos, ahora regresa con más fuerza para enfrentarse contra todos los atletas de alto rendimiento.

¿Quién es Karol Rojas?

Karol Rojas es una joven originaria de Guanajuato, pero sus raíces se remontan de Jalisco. Aunque su sueño era convertirse en futbolista, una lesión no le permitió obtener ese deseo, pero pudo encaminarse al tochito bandera, deporte en el que formaba parte del equipo Felinas.

Deporte en el que pudo obtener las habilidades que le han permitido estar en Exatlón México novena temporada, pero fue el 19 de abril cuando se dio a conocer que fue eliminada, debido a una estrategia que no le dio un buen resultado, pero ahora regresa a al Décima Temporada a sus 21 años para formar parte del Equipo Rojo.

¿Quiénes son los atletas del Equipo Rojo de Exatlón México?

Ante la salida de Anaid Torres, el Equipo Rojo se va a llevar de la siguiente manera en Exatlón México Décima Temporada, siempre y cuando no se presenten nuevos eliminados en el siguiente domingo:



Karol Rojas

Paulette Gallardo

Zudikey Rodríguez

Ella Bucio

Montse Mejía

Jerry Lizárraga

Pablo Franco

Heliud Pulido

Pato Araujo

Aristeo Cazares

Recuerda no perderte ningún capítulo en vivo, ya que en cada circuito y transmisión se darán a conocer impactantes sorpresas que generarán grandes cambios en las dinámicas que se viven en el reality deportivo, en especial ante la llegada del primer refuerzo de Karol Rojas. No olvides que la transmisión en vivo se hace completamente gratis en Azteca UNO, ya sea en la página web o desde el canal de televisión abierta.