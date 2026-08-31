3 consejos para cuidar tu tarjeta de crédito en compras por internet

En la actualidad los plásticos o formas físicas de pago están desapareciendo. Hoy negarte a cierta oferta especial en productos en línea es inconcebible, por ello se te recomiendan 3 tips vitales para que evites situaciones desfavorecedoras. Por ello, anota cómo realizar compras en línea con tu tarjeta de crédito y protegiéndote en la práctica.

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¿Cómo comprar en línea con tu tarjeta de crédito?

Aunque el avance tecnológico ha permitido a los usuarios más oportunidades de herramientas que ayuden a tu desarrollo como usuario de las tarjetas de crédito, el riesgo de fraudes y parecidos también incrementan de manera proporcional. En ese sentido, estos 3 tips te servirán para descansar un poco de los cientos y miles de casos de personas que sufren por la delincuencia física y digital.

Si usas la misma tarjeta… mantén el saldo en cero

Aunque probablemente este sea un consejo para realizar con tarjetas de débito, el punto es que si tienes alguna tarjeta fija para realizar ciertos pagos… no corras ningún riesgo. La manera de mantenerte lo más seguro posible es teniendo el sueldo en ceros. Con esto, solamente tendrás que agregar dinero a esta tarjeta cuando requieras pagar y con el monto exacto. Terminas de pagar y el dinero desaparece de nuevo de dicha opción.

Usa herramientas tecnológicas prudentemente

Obviamente al principio da miedo desenvolverse en el mundo de las finanzas a través de apps o incluso sitios webs. Pero la realidad ha permitido que las bancas actualicen (otras más que otras… sinceramente) sus oportunidades para que tu dinero esté seguro. Allí, lo que puedes hacer, es utilizar una tarjeta de crédito cambiante o de números cambiantes. Es decir, la usas para un pago específico y posteriormente se actualizarán los números, esto para que no sea una cuenta fácil de rastrear y la cual pueda ser sometida a un posible fraude.

Tarjetas de crédito de bajo presupuesto

No todos tienen tarjetas de 50, 000 pesos de fondos o más, sin embargo se han ganado límites cada vez más altos. En ese sentido, se recomienda ampliamente pagar con tarjetas que tengan límites de crédito bajos. Así, aunque nadie lo desea, si tienes la mala suerte de ser vulnerado… el impacto será mucho menor. No estarás preocupado por los saldos que poco a poco construiste en tus cuentas o tarjetas más fuertes.