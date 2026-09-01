Flor, cuarto lugar de MasterChef 24/7, revela que se va a Barcelona tras la final

Han pasado solo unas horas desde que abandonó para siempre el Mundo MasterChef, pero Flor Ramírez González ya está mirando hacia el futuro y tiene muy claro lo que quiere lograr. La cocinera que el domingo 30 de agosto alcanzó el cuarto lugar de MasterChef 24/7 reveló en una entrevista con Antonio Betancourt que tiene planes de viaje pronto.

"Mi sueño es abrir un restaurante", dijo Flor durante una transmisión en compañía de Ixdit, Lancer y Claudia (tercer lugar, segundo lugar y ganadora de MasterChef 24/7). "Pero también nos vamos a ir a Barcelona a preparar una barbacoa con la chef Isa, vamos a ir a California también, primero Dios. Ya sentándonos, vamos a empezar a planear lo del restaurante".

Con estas declaraciones, la creadora de contenido también conocida como Flor de Campo dejó claro no solo que tiene intenciones de seguirse preparando con técnicas e ingredientes internacionales, sino que está dispuesta a llevar la cultura gastronómica de su natal Guerrero a otras latitudes. También demuestra que quiere seguir aprendiendo de profesionales como la chef Isabel Carvajal, quien emprendió en Barcelona con su concepto El Sazón de Isabel.

Sin embargo, a pesar del fuerte apoyo del público que experimentó en la competencia y de sus conocimientos, reveló que para ella lo más difícil en la final de MasterChef 24/7 fue controlar sus nervios. "Sí sentía esas náuseas", dijo. Eventualmente se convenció de que tenía "que controlarme para llegar allá abajo y cocinar muy bien".

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Flor quiere seguir en contacto con sus compañeros de MasterChef 24/7

Durante la entrevista, Flor Ramírez afirmó con Antonio Betancourt que piensa seguir en contacto con quienes compartió el Mundo MasterChef durante 16 semanas de intenso aprendizaje y competencia. "Quedé con todos con una bonita amistad", dijo. También admitió que, si bien las ocupaciones y proyectos de todos pueden alejarlos físicamente, "aunque sea un mensajito" no va a faltar con figuras como Ixdit.