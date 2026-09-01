5 ideas de lapiceras de crochet para el regreso a clases: son fáciles de hacer, bonitas y muy originales

El regreso a clases 2026-2027 es la oportunidad perfecta para renovar los útiles escolares y hacerlo de una manera diferente. Si te gusta el crochet puedes convertir unos cuantos ovillos de hilo en lapiceras originales, coloridas y completamente personalizadas para guardar lápices, plumas y colores.

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Si aún tu hijo no cuenta con una lapicera puedes complementar la lista escolar con una hecha de crochet, ya que no solo destacará por ser única sino que ahí puedes plasmar parte de la personalidad de tu hijo y sus cosas favoritas, ya que aquí te dejamos algunas ideas de lapiceras que pueden conquistar por su originalidad.

5 ideas de lapiceras hechas de crochet para el regreso a clases

1.- Lapicera crochet con flores

Una lapicera crochet con flores tejidas puede convertirse en un accesorio original, ya que el detalle principal de una lapicera sencilla destacará con estas flores. Puedes hacer una base en un solo color y añadir pequeñas flores de distintos tonos.

2.- Lapicera estilo arcoíris

Combina varios colores de hilo para crear una lapicera inspirada en el arcoíris. Puedes tejer franjas horizontales o cambiar de color en cada vuelta, recuerda que aquí puedes jugar con los colores y plasmar tonos fuertes o claros, dependiendo de cuales son los favoritos de tu hijo.

3.- Lapicera de un animalito

Los diseños de animales son perfectos para personalizar los útiles escolares. Puedes crear una lapicera con forma de gatito, osito, conejito o incluso un pequeño dinosaurio.

4.- Lapicera de superhéroes

Los pequeños fanáticos de los superhéroes pueden llevar a sus personajes favoritos en sus útiles. Puedes crear una lapicera inspirada en un superhéroe utilizando sus colores característicos y añadir un pequeño emblema tejido en la parte frontal.

5.- Lapicera con su nombre

Una de las opciones más originales es personalizar la lapicera con el nombre de quien la utilizará. Puedes tejer las letras con hilo de un color contrastante y coserlas sobre la pieza, o incorporarlas directamente al tejido. Así, además de ser bonita, será mucho más fácil identificarla entre los útiles escolares.