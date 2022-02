Exatlón: Mati protagoniza polémicas con Ana y Evelyn.

Exatlón: All Star ha dejado ver que Mati Álvarez no solo destaca por ser la tricampeona, pues recientemente ha protagonizado al menos dos polémicas con sus compañeras atletas Ana Lago y Evelyn Guijarro.

En el capítulo de este jueves pudimos ver que el distanciamiento de Evelyn y Mati no da marcha atrás, pues la lanzadora de jabalina se nota tensa desde las gradas y es algo que ya no se puede ocultar. “Se siente la velocidad”, expresa la atleta del equipo azul como indirecta para su rival roja.

Con Ana Lago también tuvo diferencias a pesar de que ambas atletas son rojas.

Pese a todo, no solo es Mati quien arremete contra Evelyn, ya que Nataly expresó que no tiene miedo de salir a competir contra Sniper.

“Algunas compañeras no quieren salir a competir tanto con Evelyn. No sé si sea porque no quieran perder puntos. Yo no le tengo miedo a nadie, yo siempre me rifo, yo voy con la que sea y con la que me toque”, dijo contundentemente Dynamom.

Mati Álvarez rechaza a Evelyn

Recordemos que el día de ayer, una vez que Antonio Rosique anunció quiénes eran los próximos competidores, Mati Álvarez se fue de la banca de los rojos y en un momento de vulnerabilidad, rompió en llanto por el resultado a favor de Koke Guerrero.

En el capítulo de este miércoles las cosas no cambiaron para Mati, quien sigue con sentimientos encontrados; no obstante mostró su rechazo hacia Evelyn luego de que perdió ante ella en un vibrante duelo. Este acto de la campeona roja causó polémica en redes sociales.

