Exatlón: Titanes vs Héroes estrena un nuevo circuito para definir los domingos de eliminación.

Las sorpresas en Exatlón: Titanes vs Héroes, ya que recientemente se anunció el regreso de algunos integrantes que han tenido una participación destacada en sus respectivos equipos, solo que ahora todo depende de la gente.

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Sin embargo, ahora se ha dado a conocer que este domingo se estrena un nuevo circuito que va a retar y llevar hasta el límite todas las capacidades de resistencia de cada uno de los participantes, quienes tendrán que demostrar la fortaleza para poder seguir una semana más en Exatlón: Titanes vs Héroes

En la actualidad Exatlón es el reality más popular de la televisión mexicana, en donde cada vez se pone más cardiaco, pues conforme van avanzando las semanas los retos y el cansancio van siendo más en cada uno de los participantes. Sin embargo, toda la atención se mantiene en aquellas playas de República Dominicana, donde este domingo 13 de diciembre se conocerá al nuevo eliminado.

Pero la sorpresa es que hay un nuevo circuito, donde los atletas de alto rendimiento se van a disputar un lugar y se definirá quienes serán los competidores que llegarán al terrible duelo de eliminación.

Por lo que, nuestro querido presentador Antonio Rosique, reveló el nuevo escenario en el que se desarrollará la competencia será más complicado y retador que los ya visto a lo largo de las cuatro temporadas que tiene el programa al aire. Debido a que este circuito es nuevo, aumenta el nivel de complejidad para los participantes.

De acuerdo con las redes sociales del Exatlón, se trata de un escenario de desniveles con un pasadizo subterráneo como principal complejidad, también cuenta con gusanos, traslado de banderas, escaladas y por último el característico reto de puntería al final en donde muchos de los participantes pierden la ventaja que tenían, mientras que otros logran superar y ganar su medalla.

Con este nuevo duelo se definirá las otras dos competidoras que irán al duelo de eliminación, pues hasta este momento ya se sabe quién es la primer sentenciada, se trata de Carolina Mendoza, quien ha tenido problemas con sus compañeros de los Titanes.

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Sin lugar a dudas el programa va subiendo el grado de dificultad al ver la calidad de cada uno de los atletas que participa en la justa, ya que conforme van avanzando son cada día mejor y los retos deben ir aumentando.

