FOTOS: Hakan Hatipoglu, el competidor más famoso de Turquía en la Copa Exatlón, enternece al lado de su hija, Lila.

Hakan Hatipoglu se caracteriza por ser uno de los atletas más fuertes de la Copa Exatlón; sin embargo, detrás de ese hombre fuerte y musculoso se esconde un tierno papá que daría todo por su pequeña, Lila. Así enternece las redes sociales el deportista de 40 años.

El pasado 28 de marzo publicó un mensaje durante su quinto día de cuarentena, acompañado de una foto cargando a la pequeña de 1 año: “Te extraño tanto... el olor de tu aliento, tus risas y bailes”, expresó.

Hakan no duda en elevar a la niña al cielo como un gesto de amor. Bajo el lente de Serkan Karataş, crearon este brillante retrato que fue imitado por más de un papá en las redes sociales.

El famoso irradia una paz inigualable al lado de la menor. En sus vacaciones de septiembre de 2019 posaron recostados sobre una reposera en una instantánea que arrancó suspiros.

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Hatipoglu sabe que pasar tiempo jugando junto a Lila es indispensable para incentivar sus sentidos en los primeros años. En está foto ocupa su fuerza para levantarla, el momento le proporcionó más de 95 mil ‘Me Gusta’ en Instagram.

El jugador de waterpolo se toma selfies que enternecen a sus más de 900 mil seguidores: “Hija, aroma de cielo”, expresó el participante de Exatlón, quien llenó sus Insta Stories destacadas con la carita de la bebé.

Lila pinta para ser todo un icono del estilo, así lo vemos en esta foto donde portó un vestido simulando a una fresa. Enamoró a los fans de su padre con el peculiar atuendo que combinó con un sombrerito rojo.

Los besos y abrazos forman parte de la lista de cariños del turco. En esta instantánea celebró los primeros 6 meses de la pequeña con apapachos y un amoroso mensaje, asegurando que no puede esperar por ver sus primeros dientes.

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