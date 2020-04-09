Las mejores experiencias de Mati Álvarez y Heliud Pulido, los ganadores de ‘Exatlón’ dentro de la competencia.

El pasado 16 de marzo de 2020 vivimos uno de los momentos más cardiacos en Exatlón, los cuatro finalistas se estaban enfrentando y estaban peleando por el primer lugar. En esta ocasión los colores ya no importaban porque se volvieron uno contra el resto. Después de tantos esfuerzos, Heliud Pulido se coronó como el ganador de los hombres y Mati Álvarez como la de las mujeres. Ambos vivieron experiencias que quedarán marcadas en sus corazones.

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Mati Álvarez

Una de las cosas que marcó a la deportista, fue haber estado tanto tiempo alejada de su familia, una situación que en algún momento la hizo pensar en tirar la toalla y correr con sus seres queridos. Sin embargo, su esfuerzo diario le demostraron que ese era su lugar, pues desde meses antes se especulaba por los fans que ella sería la ganadora.

Competir también con los hombres le dio una destreza que agradece actualmente, pues cada uno de ellos sacó lo mejor de ella. Una de las cosas que jamás se imaginó fue estar en la final al lado de Cassandra, pues esperaba competir contra otra competidora del Equipo Rojo.

Lo mejor que Mati Álvarez sintió dentro de la competencia fue cuando tiró el último tótem de su último circuito, el mismo que le anunciaría que ella era la campeona y la que estaría levantando la copa.

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Heliud Pulido

El veracruzano siempre tuvo algo en mente y eso era que la final fuera con su amigo Heber Gallegos, cada uno se esforzó para llegar a ese día y esta idea no solamente era de ellos, pues varios de sus compañeros también creían que los atletas estarían frente a frente en la final.

Lo que más sensibilizó a Heliud Pulido fue cuando la familia del equipo contrario comenzó a llegar a las playas del Exatlón para apoyar a sus hijos, hijas, hermanos, hermanas, etc. Esto repercutió en el Equipo Rojo, pero más en el ganador.

Al lado del Parejita, Heliud vivió grandes momentos, como aquella vez que juntos crearon un festejo en el que Pulido aparentaba ser un pescado que bailaba por el punto que habían metido en dicha competencia.