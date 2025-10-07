Este es el “secreto” de Ella Bucio para no caer al entrenar parkour

Quienes han visto a Ella Bucio moverse entre muros, barandales y estructuras imposibles saben que su control corporal es casi sobrehumano. No obstante, su secreto es el uso de un gel especializado para mejorar el agarre, herramienta que se ha vuelto cada vez más común entre los atletas.

¿Para qué sirve este gel pensado en la funcionalidad y la resistencia?

De acuerdo con lo que se ha revelado este gel de agarre, es una fórmula desarrollada para controlar la sudoración y mejorar con ello la adherencia en las manos. Este gel, a diferencia de magnesia utilizada tradicionalmente, no deja residuos blancos, ni reseca la piel, pues este gel se absorbe rápidamente y actúa de manera inmediata.

Muchos de estos geles, tienen una aplicación muy sencilla, pues solo basta con aplicar una pequeña cantidad en las palmas para sentir una textura firme pero natural. Esta herramienta se sobrepone idealmente para disciplinas donde el contacto y la estabilidad son esenciales, tales como el parkour, la calistenia, el pole dance o el pádel.

En el caso de Ella Bucio, el gel se convierte en una extensión de su técnica, el cual le permite concentrarse prioritariamente en sus movimientos sin preocuparse por el sudor o la pérdida de agarre.

Gel de agarre más que una herramienta

Aunque se debe dejar en claro que el gel no previene resbalones y accidentes, si previene la fricción constante que diversos entrenamientos ofrecen, incluso existen versiones que contienen ingredientes que ayudan al cuidado de la piel.

La apasionante rutina de Ella

Bucio, es ampliamente reconocida por su estilo impecable y su capacidad para desafiar la gravedad, pues ha demostrado que la preparación no solo depende de la fuerza física o la destreza, sino también en el cuidado de la técnica.

Detrás de cada salto y de cada acrobacia, hay un equilibrio entre la ciencia y el cuerpo: una fórmula que, en el caso de Bucio, se traduce en éxito, seguridad y un dominio absoluto del entorno.

