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Exatlón México 2024
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Ana Laura González | Exatlón

Equipo: Famosos

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TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: Tv Azteca

- Surfista, 19 años, Guadalajara, Jalisco. 
- Campeona nacional en 2014.
- Surfear la Isla de Todos los Santos en 2015.
- Noveno lugar mundial en 2016.

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