Ana Laura González | Exatlón
Equipo: Famosos
- Surfista, 19 años, Guadalajara, Jalisco.
- Campeona nacional en 2014.
- Surfear la Isla de Todos los Santos en 2015.
- Noveno lugar mundial en 2016.
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- Surfista, 19 años, Guadalajara, Jalisco.
- Campeona nacional en 2014.
- Surfear la Isla de Todos los Santos en 2015.
- Noveno lugar mundial en 2016.
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