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Exatlón México 2024
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Paola Vázquez | Exatlón

Equipo: Contendientes

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TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: Tv Azteca

- Velocista.

- 22 años. 

- CDMX.

- 2014: Campeonato Centroamericano y del Caribe, segundo lugar en 400 metros y primer lugar en 4x400 metros. 

- 2014: Olimpiada Nacional, primer lugar en 400 metros. 

- 2015: Olimpiada Nacional, segundo lugar en 400 metros. 

- 2016: Campeonato Nacional Sub 23, primer lugar en 400 metros. 

- 2017: Ranking Nacional Sub 23, segundo lugar en 400 metros.

- 2018: Ranking Nacional libre, quinto lugar en 400 metros. 

- 2018: Conadeip, primer lugar en 400 metros. 

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