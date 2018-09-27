Paola Vázquez | Exatlón
Equipo: Contendientes
- Velocista.
- 22 años.
- CDMX.
- 2014: Campeonato Centroamericano y del Caribe, segundo lugar en 400 metros y primer lugar en 4x400 metros.
- 2014: Olimpiada Nacional, primer lugar en 400 metros.
- 2015: Olimpiada Nacional, segundo lugar en 400 metros.
- 2016: Campeonato Nacional Sub 23, primer lugar en 400 metros.
- 2017: Ranking Nacional Sub 23, segundo lugar en 400 metros.
- 2018: Ranking Nacional libre, quinto lugar en 400 metros.
- 2018: Conadeip, primer lugar en 400 metros.