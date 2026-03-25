Alejandra Guzmán sufre aparatoso accidente y enciende alarmas: ¿Cuál es su estado de salud HOY 25 de marzo 2026?

Este miércoles 25 de marzo de 2026 la salud de la rockera mexicana Alejandra Guamán encendió las alertas entre sus fans luego de que se revelara que sufrió una aparatosa caída que le provocó molestias en la cadera.

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La inesperada noticia del accidente que sufrió Alejandra Guzmán fue a dada a conocer por su padre, Enrique Guzmán, debido a sus declaraciones, fans, seguidores y familiares se han preocupado por la intérprete, especialmente porque este percance ocurre en un momento clave de su carrera, ya que se estaba planeando su regreso a los escenarios.

¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán?

Según las declaraciones del rocanrolero, la intérprete de "Eternamente bella" sufrió un accidente domestico cuando se le atravesó en su camino un perro, provocando que cayera de una manera aparatosa. Sin embargo, la preocupación llegó cuando Guzmán presentó molestias en la cadera debido a que tras el impacto un nervio resultó lesionado.

Asimismo, Enrique Guzmán señaló que aunque la caída fue aparatosa no fue necesario que su hija fuera trasladada de emergencia a un hospital para su atención médica. De momento se sabe que Alejandra se encuentra en su casa siguiendo las recomendaciones básicas para su recuperación, las cuales incluyen reposo, masajes y descanso.

¿Cuál es el estado de salud de Alejandra Guzmán HOY 25 de marzo 2026 tras su caída?

De igual modo, se ha señalado que la artista se ha mantenido en constante comunicación con su familia y allegados para reportar su estado de salud, el cual se ha indicado es estable y ha mejorado favorablemente en las últimas horas, lo que ha llevado tranquilidad a sus seguidores.

La reciente caída de Alejandra Guzmán se suma a su historial clínico ya que durante los últimos años ha atravesado por diversas complicaciones de salud, por lo que este nuevo episodio generó angustia entre sus seguidores y fans.

Como lo mencionamos anteriormente, este susto provocado por su caída llega justo durante una etapa donde la mexicana se encontraba ajustando detalles para presentarse nuevamente ante un público, sin embargo, no se ha revelado información sobre un ajuste o cancelación de sus próximos compromisos.