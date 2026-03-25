ÚLTIMA HORA: Muere Alicia Caro, figura de la época de Oro del cine mexicano

El cine mexicano está de luto, esto luego de que se revelara que la actriz Alicia Caro falleció el pasado 17 de marzo de 2026 en su hogar en Coyoacán, Ciudad de México. Esto es lo que se ha revelado en los diferentes medios y círculos del espectáculo. La intérprete colombiana siempre será recordada como una figura importante dentro de la Época de Oro del cine mexicano, pues dejó una huella imborrable gracias a su talento, presencia en pantalla y colaboraciones con grandes estrellas de su tiempo.

Su muerte ya ha generado reacciones de tristeza entre amantes del cine clásico, sobre todo entre aquellos que recuerdan con cariño su aporte a una de las etapas más emblemáticas de la industria cinematográfica en México.

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Alicia Caro, una actriz colombiana que conquistó el cine mexicano

Alicia Caro fue una actriz colombiana que logró destacar en una industria completamente distinta a la que se tenía en su país de origen. Contaba con una enorme capacidad de adaptarse y fue así como logró posicionarse en el competitivo mundo del cine mexicano durante una época dominada por grandes figuras.

Cómo conquistó Alicia Caro al público mexicano

Gran parte de su éxito en pantalla y con el público mexicano se dio gracias a su enorme carisma y naturalidad, lo cual le permitió participar en diversas producciones que hoy forman parte de la memoria del cine nacional. No por nada, llegó a compartir créditos con actores y actrices que definieron toda una generación, lo que la consolidó como una presencia constante en la pantalla grande.

|Créditos: AMACC Academiacinemx

Su paso por la Época de Oro del cine mexicano

La actriz fue parte de uno de los momentos más importantes y emblemáticos del cine mexicano. Su participación no pasó desapercibida, pues ayudó a construir el imaginario del cine de aquellos años, donde las historias, la música y las actuaciones lograron conectar con el público de forma profunda. Aunque no siempre fue protagonista, su presencia en pantalla aportaba fuerza y autenticidad a cada proyecto, lo que la convirtió en una actriz respetada dentro del medio.

