Por esta razón el Feng Shui recomienda guardar un dólar debajo del colchón

Seguramente has escuchado cómo el Feng Shui lanza constantemente recomendaciones para tener un hogar lleno de paz, tranquilidad, equilibrio y buena suerte en la salud, el trabajo y el dinero. Bajo este contexto, ¿sabías que una de los trucos más interesantes guarda relación con colocar un dólar debajo del colchón?

En el pasado se habló de la importancia de colocar un dólar en la billetera para atraer más dinero a tu vida; sin embargo, poco se ha mencionado del impacto que tiene el dólar debajo del colchón en donde normalmente sueles descansar. Ante este hecho, el Feng Shui recomienda lo anterior por tres razones claras y precisas.

3 razones para colocar un dólar debajo del colchón, según el Feng Shui

Atracción del dinero: El interés más claro de poner un dólar debajo del colchón, según el Feng Shui, guarda relación con activar la prosperidad económica a partir de ese momento, por lo que se recomienda colocarlo en el lado en donde normalmente duermes o, bien, en la zona de la cabecera.

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Llegada de nuevos proyectos : Relacionado con el punto anterior, algunas personas que son amantes de esta disciplina tienden a colocar un dólar debajo del colchón al momento de comenzar una nueva etapa en su vida financiera, ya sea en medio de un emprendimiento o un trabajo nuevo.

: Relacionado con el punto anterior, algunas personas que son amantes de esta disciplina tienden a colocar un dólar debajo del colchón al momento de comenzar una nueva etapa en su vida financiera, ya sea en medio de un emprendimiento o un trabajo nuevo. Reforzamiento de la seguridad financiera: En este punto el ritual trata de utilizarse como una forma de proteger la estabilidad financiera del hogar mediante un apartado meramente simbólico, por lo que colocar el dólar en esta zona de la casa representa la prosperidad cercana a tu persona.

¿En qué momento se debe realizar el ritual de colocar un dólar debajo del colchón?

Este ritual, de acuerdo con expertos en el Feng Shui, se debe realizar únicamente en los momentos de cambio en tu vida; es decir, cuando se comienza un nuevo trabajo, cuando buscar mejorar tus finanzas personales o, incluso, al inicio de un nuevo mes o año, fechas perfectas para las modificaciones al interior de tu vida.