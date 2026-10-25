Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Exatlón México Programa completo 25 de octubre de 2026: Competencias de infarto, nuevas lesiones y la dolorosa despedida del Equipo Azul

Terminó la novena semana de Exatlón México. Revive una Eliminación llena de adrenalina, los momentos más tensos y una dolorosa despedida para los Azules.

Revive el programa completo de este domingo 25 de octubre de 2026. Los Atletas enfrentaron muchos momentos llenos de emoción, adrenalina y mucha tensión. Al final, una Atleta abandona la competencia, por lo que los Azules se despiden de uno de sus elementos.

Tags relacionados
Exatlón México Programas completos Exatlón México 2026

Videos