Exatlón México Programa completo 25 de octubre de 2026: Competencias de infarto, nuevas lesiones y la dolorosa despedida del Equipo Azul
Terminó la novena semana de Exatlón México. Revive una Eliminación llena de adrenalina, los momentos más tensos y una dolorosa despedida para los Azules.
Revive el programa completo de este domingo 25 de octubre de 2026. Los Atletas enfrentaron muchos momentos llenos de emoción, adrenalina y mucha tensión. Al final, una Atleta abandona la competencia, por lo que los Azules se despiden de uno de sus elementos.