“Tan corriente y tan vulgar": Granjeros revelan a quién ya NO QUIEREN en La Granja VIP

Los Granjeros revelaron a quiénes ya no quieren en La Granja VIP. Niurka, Ivonne Montero y Pablo Montero revelaron que ya no quieren a Kunno dentro de la competencia debido a los comentarios que hizo sobre Natalia Alcocer. Por su parte Kevyn dijo que Azalia ya quiere estar con su familia por lo que voto por ella mientras que La Bebeshita voto por Rafa Mercadante y Fernando Lozada por Natalia Alcocer.