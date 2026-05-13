Los parches de hidrogel para los ojos se han convertido en uno de los productos favoritos para descongestionar la mirada, hidratar profundamente y disimular las líneas de expresión en minutos.

Sin embargo, al tratarse de una de las zonas más delgadas y sensibles de todo el cuerpo, un uso inadecuado puede anular por completo sus beneficios.

Expertos en cosmética aseguran que la piel del contorno de ojos absorbe los activos a través de un principio de migración molecular, por lo que una mala colocación o el exceso de tiempo puede terminar deshidratando o irritando severamente el área.

Los 7 errores al aplicar parches de ojos

Según los dermatólogos, muchas personas cometen fallas importantes al momento de colocarse los parches, por lo que se recomienda prestar atención principalmente a los siguientes errores:

Dejarlos puestos demasiado tiempo

Si el parche se seca por completo, se genera un efecto de ósmosis inversa donde el hidrogel absorbe y succiona la humedad natural de tu piel.

Aplicarlo sobre la piel sucia o con maquillaje

Colocarlos sin una limpieza previa atrapa impurezas y grasa cutánea, bloqueando la absorción de los sueros y obstruyendo los poros.

Evita estos errores al usar parches para los ojos|Pexels: Ivan S

Ignorar el objetivo de la forma geométrica

La orientación sí importa: debes poner la parte ancha hacia el lagrimal para desinflamar bolsas o hacia afuera para las "patas de gallo".

Pegarlos demasiado cerca de la línea de las pestañas

La cercanía extrema hace que el concentrado líquido se filtre dentro del lagrimal, provocando escozor, enrojecimiento e irritación ocular.

Utilizarlos después de cremas pesadas o aceites

Los parches van sobre la piel limpia y tonificada; si aplicas antes una crema densa, esta actuará como una barrera impenetrable para el hidrogel.

Los parches para ojos deben aplicarse sobre la piel limpia|Pexels: Anastasia Shuraeva

Enjuagar el rostro inmediatamente después de retirarlos

Lavar la zona elimina los residuos del suero activo; lo correcto es dar suaves toques con los dedos para que la piel termine de absorberlo.

Reutilizar parches desechables de un solo uso

Guardar y volver a aplicar parches usados es antihigiénico, ya que carecen de efectividad y acumulan bacterias dañinas.

