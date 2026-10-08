Exatlón México | ¡Reconciliaciones, triunfos y APLASTANTES resultados en medio de la Batalla por la Villa 360!

Este jueves 8 de octubre de 2026 en Exatlón México, los Atletas se enfrentaron a la Zona de Riesgo y a la Batalla por la Villa 360. Por si fuera poco, habrá algunas reconciliaciones en el Equipo Rojo; una nueva estrella surge, mientras que del otro lado la frustración y la confusión aparecen dentro y fuera de la competencia.