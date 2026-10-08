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Exatlón México 2024
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Exatlón México | ¡Reconciliaciones, triunfos y APLASTANTES resultados en medio de la Batalla por la Villa 360!

Es jueves de Zona de Peligro y Villa 360 en Exatlón México. La competencia se puso extrema como el resultado. Además, tenemos a la primera en Domingo de Eliminación.

Este jueves 8 de octubre de 2026 en Exatlón México, los Atletas se enfrentaron a la Zona de Riesgo y a la Batalla por la Villa 360. Por si fuera poco, habrá algunas reconciliaciones en el Equipo Rojo; una nueva estrella surge, mientras que del otro lado la frustración y la confusión aparecen dentro y fuera de la competencia.

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