¡Spoiler alert! Lupita Sandoval y Cuauhtli Jiménez revelan detalles de la quinta temporada de Lotería del Crimen

¿¡Nuevos casos de salud mental!? Rumbo al estreno de la quinta temporada de Lotería del Crimen, recibimos en Benditas Mujeres a Lupita Sandoval y Cuauhtli Jiménez, quienes platicaron con Ferka las novedades y los cambios que veremos en esta nueva entrega. Además de recordar en qué quedó la cuarta temporada, Cuauhtli reveló nuevos desafíos a los que se enfrentará la UNIC. ¡Ojo a lo que soltó Lupita Sandoval sobre un reconocido policía!