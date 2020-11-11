Estadísticas Semana 9 Exatlón México Titanes vs. Héroes.

Te presentamos las primeras quince posiciones de la tabla de estadísticas de nuestros atletas en la semana 9 del Exatlón.

Los días pasan en las tierras y playas del Exatlón, nuestros atletas entregan todo su talento en los circuitos más demandantes del Mundo para el entretenimiento de millones de mexicanos.

#1 lugar: Mati Álvarez.

La atleta de Titanes es conocida por su gran talento dentro y fuera de las tierras del Exatlón. La Titán es la actual campeona del reality deportivo más demandante del Mundo. Así van sus números en la competencia:

Carreras: 126

Victorias: 104

Derrotas: 22

Efectividad del 83%

#2 lugar: Pato Araujo.

Capitán Araujo es un atleta que ha dado mucho de que hablar en Exatlón Titanes vs. Héroes, pero también su desempeño en los circuitos es asombroso. Así van sus números en la competencia:

Carreras: 134

Victorias: 96

Derrotas: 38

Efectividad del 72%

#3 lugar: Heliud Pulido.

El actual campeón de Exatlón nunca ha dejado de sorprendernos y esta no es la excepción. Heliud encontró en estas tierras su campeonato y también el amor junto con Pame Verdirame. Así van sus números en la competencia:

Carreras: 145

Victorias: 95

Derrotas: 50

Efectividad del 66%

#4 lugar: Zudikey Rodríguez.

La Titán vino a probar su suerte una vez más, pero esta vez acompañada de su gran amor, Pato Araujo. La atleta entrega todo en cada competencia y los números lo confirman. Así van sus números en la competencia:

Carreras: 108

Victorias: 70

Derrotas: 38

Efectividad del 65%

#5 lugar: Casandra Ascencio.

La competidora de Héroes llegó a las tierras del Exatlón como refuerzo después de haber llegado hasta la Gran Final de la tercera temporada. Asume el reto nuevamente y así van sus números en la competencia:

Carreras: 74

Victorias: 42

Derrotas: 32

Efectividad del 57%

#6 lugar: Aristeo Cázares.

El Titán nunca ha dejado de sorprendernos con sus espectaculares pasadas en los circuitos, por eso se ha vuelto uno de los atletas más queridos por los fans del reality. Así van sus números en la competencia:

Carreras: 127

Victorias: 71

Derrotas: 56

Efectividad del 56%

#7 lugar: Pascal Nadaud.

Uno de los Héroes favoritos en esta temporada es él, y es que se ha ganado el amor de los millones de espectadores por su gran carisma. Así van sus números en la competencia:

Carreras: 99

Victorias: 53

Derrotas: 46

Efectividad del 54%

#8 lugar: Evelyn Guijarro.

La atleta de Héroes regresó a las tierras del Exatlón para dejar en claro que ella puede llevarse el premio. Su rendimiento ha ido cuesta arriba y aquí lo podemos ver. Así van sus números en la competencia:

Carreras: 115

Victorias: 61

Derrotas: 54

Efectividad del 53%

#9 lugar Cecilia Álvarez.

La Héroe, mejor conocida como “Wushu”, se integra por primera vez a esta aventura. Desde el día uno se colocó como una de las favoritas del público. Abandonó la competencia con un buen desempeño. Así quedaron sus números:

Carreras: 140

Victorias: 72

Derrotas: 68

Efectividad del 51%

#10 Ana Lago.

La gimnasta logró adaptarse rápidamente a los circuitos de esta temporada. Ana ha conseguido puntos clave en juegos importantes pero también ha pasado por momentos no tan buenos. Así van sus números en la competencia:

Carreras: 107

Victorias: 52

Derrotas: 55

Efectividad del 49%

#11 David Juárez.

Mejor conocido como “La Bestia”, es el Héroe más querido de todas las temporadas por su gran carisma y sentido del humor. Ha tenido un excelente desempeño desde su temporada y está seguro que vino a ganar. Así van sus números en la competencia:

Carreras: 124

Victorias: 60

Derrotas: 64

Efectividad del 48%

#12 Mauricio López.

El “hombre mono” nos sorprendió con su participación en la tercera temporada de este exitoso reality, viene con la misma decisión, ganar Exatlón Titanes vs. Héroes. Así van sus números en la competencia:

Carreras: 112

Victorias: 53

Derrotas: 59

Efectividad del 47%

#13 Valery Carranza.

La Héroe se integró como una de los nuevos valores de esta temporada. Su desempeño durante estas 9 semanas ha sido bueno y rápidamente se convirtió en una de las favoritas por el público. Así van sus números en la competencia:

Carreras: 106

Victorias: 48

Derrotas: 58

Efectividad del 45%

#14 Carmelita Correa.

La atleta de Titanes, mejor conocida como “La coneja”, ha demostrado ser una aguerrida competidora durante esta temporada de Exatlón. Así van sus números en la competencia:

Carreras: 93

Victorias: 42

Derrotas: 51

Efectividad del 45%

#15 Ernesto Cázares.

“El campeón más querido de México” ha demostrado tener grandes talentos dentro y fuera de los circuitos, aunque no ha pasado por sus mejor momentos, el atleta de Héroes viene dispuesto a llevarse el trofeo. Así van sus números en la competencia:

Carreras: 119

Victorias: 59

Derrotas: 66

Efectividad del 45%

No te pierdas Exatlón Titanes vs. Héroes de Lunes a Jueves a las 19:00hrs y Domingos de eliminación a las 20:00hrs por Azteca UNO.

