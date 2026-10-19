Exatlón México: Valería ASEGURA que hay favoritismo dentro del Equipo Rojo y que hay Atletas a los que no se les permite avanzar
Valería cree que Heliud tiene a sus favoritos y eso evita que algunos Atletas puedan asegurar algunos puntos. Esto es lo que platicó con Aristeo y Paulette.
Valería cree que Heliud tiene sus favoritos. Valería cree que deberían ponerla con personas que le permitan tan siquiera practicar un poco de tiro en las competencias. Paulette y Aristeo la escuchan y le cuentan lo que ellos ven.