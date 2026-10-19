Usa las redes para limosnear | Programa del 19 de octubre 2026 de Acércate a Rocío

Daniel está preocupado porque su hermana se fue a vivir con un hombre que lucra con la pobreza, pero Mía asegura que es feliz con él. Víctor niega limosnear y asegura que romantiza la pobreza en redes sociales. Cuando el primo de Mía revela que Víctor estuvo preso, Mía se sorprende; pero al escuchar otro testimonio de la expareja de Víctor, Mía desquita su ira. ¿Mía logrará abrir los ojos?