Natalia se quiebra al confesar qué le da MIEDO de su relación con Pablo Montero (VIDEO)
La Vikinga se sinceró ante las cámaras y demostró sus sentimientos tras aceptar ser la novia de Pablo Montero en La Granja VIP
Natalia Alcocer tuvo un momento íntimo con una de las cámaras de La Granja VIP. Allí se soltó y habló sobre lo sucedido durante la Gala de Eliminación, donde Pablo Montero le pidió ser su novia. Si bien es cierto que afirmó estar muy contenta y emocionada, hay un aspecto en concreto que le da mucho miedo.