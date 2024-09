EXCLUSIVA: Alex Bisogno revela la verdad sobre la salud de Daniel Bisogno

Debido a los recientes rumores sobre la salud de nuestro querido Daniel Bisogno, su hermano Alex nos compartió detalles en exclusiva sobre cómo se encuentra realmente el conductor: “Básicamente lo que quiero en este momento es apagar el incendio, que ya sabes que los medios de pronto con el 2% de información tratan de hacer toda una historia que es mentira”.

¿Cuál es el estado de salud de Daniel Bisogno?

A través de una entrevista, Alex comentó: “Efectivamente la semana pasada fue, si no me equivoco fue el jueves, estuvimos en casa de Daniel, Daniel mejorando como siempre afortunadamente. Pero en la noche empezó con un problema de fiebre, empezó a tener escalofríos, empezó a titiritar, entonces, bueno, ya saben que lo tenemos ahorita con lupa, lo tenemos súper vigilado y ante la mínima duda, nosotros tenemos que accionar inmediatamente”.

En este sentido, señaló que a pesar de que sí ingresaron al hospital, no fue por una cuestión de urgencia: “Le mandamos la información a la doctora y dijo mañana vénganse al hospital, no era de urgencia, no entramos por urgencias”.

En realidad, Daniel iba a tener unos estudios mañana, pero bueno, decidieron adelantárselos justo para ver si Daniel estaba presentando algún caso como una infección o algo que sabíamos que era un escenario que se podía presentar debido a que está inmunosuprimido.

Por lo anterior, Alex explicó que Daniel fue al médico y se descubrió que tiene una infección causada por una bacteria común en el estómago, la cual creció debido a que está tomando inmunosupresores. Esta bacteria no provino de un hospital, sino que es normal en el cuerpo. Aunque está en el hospital y le están dando antibióticos, su condición no es grave, y aclaró que a veces las noticias exageran la situación.

Todos sabemos que tenemos bacterias positivas, bacterias negativas, pero al estar inmunosuprimido, una de esas bacterias que crecen en su estómago comúnmente, bueno, empezó a crecer más de lo normal y ahorita lo tienen con antibióticos. Daniel está en el hospital, pero no está enfermo de gravedad, no está. De verdad, es que a veces las noticias son tan incendiarias.

¿Daniel Bisgno está en terapia intensiva?

Tras ser cuestionado sobre en qué momento podría salir de la terapia intensiva, explicó que Daniel está en terapia intensiva no porque su condición sea grave, sino por precaución tras su trasplante reciente y aunque todos sus parámetros están bien, hay una bacteria que están monitoreando de cerca.

“Todo apunta a que mañana ya está otra vez en piso, no meramente por seguridad, por vigilancia. Pero afortunadamente Daniel está bien”.

Finalmente apuntó que Daniel tiene un equipo de médicos profesionales “que son la verdad unos fregones”. En suma, dejó en claro que su hermano está consciente y activo.