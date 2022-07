Exclusiva: Colate rompe el silencio y revela que sufrió intento de abuso sexual.

Nicolás Vallejo-Nágera, mejor conocido como Colate, quien estuviera casado con Paulina Rubio, reveló en exclusiva para Ventaneando algunos detalles oscuros de su pasado como el acercamiento que tuvo con las drogas, su miedo a morir y que de joven sufrió intento de abuso sexual.

Colate nos reveló que sufrió un intento de abuso cuando era pequeño.

“Sí que es verdad que en uno de los momentos de más oscuridad llegué a temer por mi vida y llegué a pensar que me iba a morir. Me horrorizaba la idea de morirme y también pensaba mucho en ‘qué pasaría mañana con mi hijo’, y quería que mi hijo tuviera una versión de mi vida por mí y no por lo que le fueran a contar”, declaró a Ventaneando.

¿Cómo fue su acercamiento con las drogas? “La España de los años noventa era libre, segura y permisible, donde podías hacer de todo. Mientras estudiaba la carrera, pues empecé a tener negocios: un bar pequeñito que se puso de moda, luego tuve un bar más grande, luego otro bar, otro bar y llegó un momento en que tenía más negocios”, reveló a este programa.

“Dentro de las noches locas de Madrid había mucha droga y reconozco que probé muchas cosas en varias ocasiones, pero por suerte supe manejarlo y nunca dejé que me enganchara. Lo cuento abiertamente porque es un libro que he escrito con el corazón”, continuó.

El intento de abuso sexual que sufrió

Colate esconde muchos sucesos difíciles a lo largo de su vida; sin embargo, uno de los más fuertes se dio durante su infancia cuando sufrió intento de abuso sexual a manos de en un instructor de esquí, este suceso lo hizo público en su libro biográfico y nos contó algunos detalles de aquel lamentable episodio que lo alejó de su vocación deportiva.

Te puede interesar: Exclusiva: Colate reveló su pasado oscuro y acercamiento a las drogas .

“No fue una violación, fue un intento de abuso digamos, pero me separó de lo que era entonces mi pasión que era el esquí, en el cual yo tenía una carrera prometedora porque era un gran esquiador, hoy en día, viendo las cosas con perspectiva porque me doy cuenta de lo grave que fue, entonces, lo he querido compartir para que veas oye que a los hombres también nos pasan muchas cosas”.

“Creo que los hombres estamos muy mal, muy desconsiderados últimamente y nos pasan muchas cosas pero que no las contamos. Era muy joven, tan joven que no sabía lo que me estaba pasando, no entendía, por suerte pude pararlo y que no llegara a más”, declaró Colate.

Sin embargo, estos no fueron los únicos episodios oscuros en su vida pues fue acusado del secuestro del hijo que el productor italiano, Giorgio Aresu, procreó con su exmujer Eva Fancsali.

“Me empiezan a hablar de que estoy metido en un lío de un secuestro de un menor y no sé qué y me involucraron en algo que no tenía absolutamente nada que ver, todo lo contrario, intenté ayudar a él, pero me utilizó a mí y utilizó a medios de comunicación para hacer esto”.

“Consiguió su objetivo de meter a la madre su hijo a la cárcel. Es absolutamente una historia rocambolesca, pero creo que el tiempo acaba poniendo a cada uno en su sitio y este señor pues tiene una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de España, diciendo que todo lo que ha hecho es absolutamente ilegal, es falso y supongo que algún día muy cercano pagará las consecuencias”, finalizó.