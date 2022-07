Exclusiva: Colate reveló su pasado oscuro y acercamiento a las drogas.

¿El padre de Colate le advirtió de su relación con Paulina Rubio?

El miedo a morir y a que su hijo Nicolás no supiera quién había sido realmente su padre, llevó a Colate a escribir su propia biografía: un texto en el que no solo aborda los pasajes más mediáticos de su vida como su matrimonio y divorcio de Paulina Rubio, sino el acercamiento que tuvo con las drogas siendo joven.

“Sí que es verdad que en uno de los momentos de más oscuridad llegué a temer por mi vida y llegué a pensar que me iba amorir. Me horrorizaba la idea de morirme y también pensaba mucho en ‘qué pasaría mañana con mi hijo’, y quería que mi hijo tuviera una versión de mi vida por mí y no por lo que le fueran a contar”, declaró a Ventaneando.

Te puede interesar: Raúl Reyes da detalles de los supuestos abusos en el grupo Menudo.

Colate habla de su acercamiento a las drogas

Pero, ¿cómo fue que comenzó a consumir drogas en la España de años noventas?

“La España de los años noventa era libre, segura y permisible, donde podías hacer de todo. Mientras estudiaba la carrera, pues empecé a tener negocios: un bar pequeñito que se puso de moda, luego tuve un bar más grande, luego otro bar, otro bar y llegó un momento en que tenía más negocios”, reveló a este programa.

“Dentro de las noches locas de Madrid había mucha droga y reconozco que probé muchas cosas en varias ocasiones, pero por suerte supe manejarlo y nunca dejé que me enganchara. Lo cuento abiertamente porque es un libro que he escrito con el corazón”, continuó.

En el libro, Colate también relata quién fue la persona que pronosticó que su relación con Paulina Rubio estaba destinada al rotundo fracaso: “La ausencia de mi padre y su dificultad de relación con su mujer... me obligó a no invitarlo a mi boda, pero me dijo ‘esa chica te va arruinar la vida’, después mi padre falleció".

También te puede interesar: Raúl Reyes da detalles de los supuestos abusos en el grupo Menudo.