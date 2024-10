EXCLUSIVA: Sanjuana Reyna, “La Bikina”, lanza un llamado de ayuda a Luis Miguel

Sanjuana Reyna, mejor conocida como “La Bikina”, y madre del luchador Shocker, ha lanzado un pedido de ayuda a Luis Miguel . La mujer, quien asegura haber sido la inspiración detrás del famoso tema “La Bikina”, atraviesa una complicada situación económica a sus casi 82 años.

La canción, inmortalizada por el “Sol de México”, ha alcanzado un éxito rotundo desde que el cantante la incluyó en su repertorio, pero Sanjuana, quien asegura que el nombre de la canción es de su creación, no ha recibido ningún tipo de compensación.

Sanjuana Reyna lanza un llamado de ayuda a Luis Miguel

Sanjuana expresó su deseo de que Luis Miguel considere ayudarla: ”Si Luis Miguel quiere ayudarme, pues se lo agradecería mucho, porque es como quitarle una semillita nada más”, declaró la madre del luchador. A pesar de su difícil situación, dejó claro que su solicitud no es una exigencia, sino una petición sincera: “Si él me ayuda, pues que Dios lo bendiga, y si no, pues también que Dios lo siga ayudando y bendiciendo”, comentó con serenidad.

¿Sanjuana Reyna es la verdadera dueña del nombre “La Bikina”

Sanjuana también explicó que, aunque los compositores Jesús Rodríguez Eijar y Rubén Fuentes fueron quienes crearon la música y letra, el nombre “La Bikina” nació de su propia inspiración. “Ese lo ideé yo, el nombre nació de mí, ese no lo pusieron ellos”, afirmó con seguridad. Según la exreina de los palenques, el nombre original era “Piquina”, pero ella decidió cambiarle la letra, dando origen al famoso título que hoy es reconocido mundialmente.

Además de contar su historia, Sanjuana dejó claro que su petición no es solo para Luis Miguel, sino también para quienes reciben las regalías de la canción: “Creo que es justo que compartan conmigo un poquito de las ganancias para mi salud. Es una ayuda que les estoy pidiendo por ‘La Bikina’”, concluyó, apelando a la justicia y empatía de los involucrados.

