Exhiben a querido cantante de regional mexicano; le puso el cuerno a su esposa con su cuñada.

La vida privada de cualquier persona famosa de manera inevitable se va tornando llamativa, tanto para el público como para los medios de comunicación. Sin duda, para muchos es el precio de la fama, ahora se ha revelado que un famoso cantante de regional mexicano le fue infiel a su esposa con su cuñada.

Los Dos Carnales... ¿Se van a convertir en Los Tres Carnales?

La noticia fue dada a conocer en Facebook, donde usuarios fueron revelando los detalles de la situación poco a poco.

¿Quién es el cantante de regional mexicano protagonista de esta historia?

Germán Mizques Leyva, integrante de Alameños de la Sierra, es uno de los protagonistas del hecho. Vianey López, su esposa, es otra de los principales personajes y su importancia radica en que afirmó sin pelos en la lengua que el músico le fue infiel, ni más ni menos que con su hermana Daniela.

En sus redes sociales Vianey, compartió el siguiente mensaje, mismo que fue muy polémico.

BIEN dicen que las TRAICIONES vienen de quien menos lo imaginas, esta foto de lo más normal mi hermana yo y mi pareja de paseo porque para todos lados me la llevaba, a la que le daba todo lo que me pedía, pues se metía con mi esposo y que puedo pensar al respecto es inexplicable porque nunca me hubiera imaginado algo así , esto súpera cualquier sentir mío es simplemente repulsivo para mí ,y no es dolor tanto de la pareja si no de mi hermana mi SANGRE que nunca siquiera me pasaba por la cabeza y me pasó algo que nunca creé iría en fin perdí una pareja y también una hermana a la cual quería y daba todo por ella

Esto no fue todo sino que en el mensaje finalizó afirmando: “German Alameños De La Sierra felicidades por tu gran logro y no me importa hacerlo público porque me enteré de esto anoche en su fiesta de cumpleaños y por impulso adrenalina y quién sabe cuántos sentimientos más actué de forma impulsiva hacía ellos haciendo un desmadre y mucha gente dándose cuenta la vida pone situaciones que uno nunca imaginaría que pasara”.