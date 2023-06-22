Exigen a Belá, la hija de Alejandro Marcovich, hacerse cargo de él.

Increíble, pero cierto, a pesar de la denuncia que presentó en contra de su padre Alejandro Marcovich por haberle lesionado una clavícula, Belá Marcovich es requerida por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Ciudad de México, como responsable del músico.

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Y es que el músico enfrenta una orden de restricción que en teoría le impide acercarse a ella, a su hermano Diego y a la madre de ambos, Gabriela Martínez.

Es esta última, quien lo denunció en 2014 por un largo historial de violencia intrafamiliar de tipo verbal, psicológica y física. La lesión de Belá se produjo en abril pasado, cuando decidió no cuidar más a su padre del cáncer de próstata que padece, debido a diversos maltratos.

Entonces, el hombre estalló en cólera, rompiendo con un palo de escoba todo lo que encontraba a su paso, al tiempo que atacaba a su propia hija.

La última vez que fui a neurología, que frente a frente, yo ya había metido una denuncia, les dije ‘Entonces, lean porque es paciente de ustedes, me llamaron porque estaba en urgencias’, por una cuestión mínima se mareaba o algo así, entonces te llaman por protocolo

¿Cómo ha sido el proceso de atención de su padre?

Y revela la negligencia y maltrato que también recibió por parte del personal de dicha institución médica, que se negó a conocer de su denuncia.

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Ya había metido la denuncia, ya teníamos el código águila, salió que era peligrosa la relación y yo les dije ‘¿Por qué yo no puedo hacerme cargo?’. Me trataron horrible y yo pensaba que iban ayudarme y él, también me decía ‘Si yo quiero te sacan a patadas, tú qué haces aquí, mejor págame todo lo que te mantuve desde que naciste’