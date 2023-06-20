Nuestro lente captó a Danna Paola y Alex Hoyer en un bazar de la CDMX.

Al lente indiscreto de Ventaneando no se le escapa absolutamente nada y esta vez captó a Danna Paola y a su novio Alex Hoyer en la colonia Roma de la Ciudad de México donde visitaron un bazar e hicieron una que otra compra.

¿Cómo fue la visita de Danna Paola y su novio al bazar?

En las imágenes captadas por nuestra cámara se puede ver a la intérprete de “Oye Pablo” llegando al lugar en compañía de su amado Alex Hoyer. De igual forma, la cantante estuvo viendo algunas prendas, pero al final no compró nada.

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Por cierto que ahí mismo Danna aprovechó para consentir a unos tiernos perritos que se encontraban en adopción. En las imágenes se puede ver a la cantante apapachando y acariciando a unos lomitos.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando al salir del bazar tanto Danna como Alex quedaron sorprendidos por el talento de un joven cantante que amenizaba a las afueras de un restaurante.

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La pareja quedó bastante sorprendida con el talento del chico al que incluso grabaron con su celular durante un buen rato. Más tarde Danna Paola y Alex Hoyer se acercaron al joven para felicitarlo e intercambiar algunas palabras con él.

¿Qué le dijeron Danna Paola y su novio al joven? Nuestro reportero no se quiso quedar con la duda y de inmediato fue a preguntarle al joven sobre lo que la cantante y su novio hablaron con él.

“Bueno, se acercó y nos felicitó, nos dijo que estaba muy chido nuestro rollo y nos pidieron las redes sociales”, declaró el joven. Cuando le preguntamos si esto sería para hacer alguna colaboración o algo por el estilo, el talentoso chico agregó que Danna Paola le dijo que su novio Alex Hoyer se iba a poner en contacto con él.

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Por último, al preguntarle si pudiera enviarle algún mensaje a Danna Paola, el joven declaró “que estaría chido que hiciéramos una rola. Yo soy Martín O’Neill y él es Hago Rolas”.

No cabe duda que Danna con esto se sacó un diez pues siendo toda una estrella se toma el tiempo para escuchar y apoyar a jóvenes talentos, incluso en plena calle.