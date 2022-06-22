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FOTOS | Exnovia de Gerard Piqué ha vivido una “pesadilla” las últimas semanas.

Núria Tomás compartió con sus seguidores que tras darse a conocer la infidelidad del deportista a Shakira su teléfono no ha dejado de sonar, ¡incluso se sintió acosada el día en que dio a luz a su segundo hijo!

Por: TV Azteca

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