Consuelo Duval fue ‘víctima’ de la sinceridad de Lucerito Mijares.

La comediante reveló que la hija de Lucero y Manuel Mijares le hizo un comentario sobre su físico que la dejó con la boca abierta.

Gran sorpresa causó la comediante Consuelo Duval al confesar un encuentro que tuvo con Lucerito Mijares y que le dejó un recuerdo muy peculiar de la joven cantante.

De acuerdo con la también conductora, la hija de Manuel Mijares es una chica muy ruda, que dice lo que piensa sin tapujos y muy directa.

Fue en el programa que conduce, que Consuelo Duval contó una anécdota en donde Lucerito Mijares le hizo un comentario muy directo sobre su aspecto físico.

En presencia de Manuel Mijares, Duval aseguró que su hija era una persona muy ruda y frontal pues la sorprendió por un comentario que hizo sobre ella.

“Es ruda, ruda, ruda. La conocí en el Auditorio, precisamente cuando te fui a ver, y me dijo; ‘¿Tú eres la Señora P. Luche? ¡Qué mal te ves sin maquillaje!”, recordó Consuelo Duval quien tuvo un encuentro con la cantante en el Auditorio Nacional.

Por su parte Isabel Lascuráin aseveró que así es el carácter de “La beba”: “Es directa. Ahora sí que así nació, desde chiquitita fue ruda. Su carácter fue de ‘pérame tantito’...”.

Por otra parte, Consuelo dio qué hablar al revelar que había tenido problemas con la actriz Laisha Wilkins: “Resulta que me dice Adal en sus inoportunidades: ‘Ay, ¿tú conoces a Laisha’? Le digo ‘No’, y me dice: ‘Es que anda diciendo que eres lesbiana’. Mis hijos tenían como seis y siete años, por ahí. Le dije: ‘Ay, qué raro, le hubieras dicho que no, que soy bien pu**. ¿Por qué no me defendiste?’, le dije a Adal, y no me enojé tanto, pero luego ya me empezaron a dar cuerda”.

“Un día esta chava estaba en donde te hacen diseño de imagen, y me dicen: ‘Consuelo, aquí está Laisha’. Y fui, le estaban poniendo los rayitos, me acerco y le digo: ‘Hola, Lupita’ a la que estaba ahí. Me acerco (a Laisha) y le digo ‘Hola, ¿me conoces?, y me dice: ‘Yo a ti sí, pero tú a mí no’, y le digo ‘No me conoces, nomás te quiero decir algo, no soy lesbiana, a menos que me hayas visto en la cama con tu mamá. Pero este comentario estú** le llega a gente que yo quiero y te parto tu madre ¿Ya te quedó claro? Bye’”, finalizó la conductora.

