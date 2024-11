Expertos revelan cuál es el día más complicado y por qué te afecta tanto

Todos hemos escuchado que el lunes es el día más temido de la semana. El regreso al trabajo o a la escuela , después del descanso del fin de semana, genera una sensación de pesadez; sin embargo, un estudio reciente ha desafiado esta creencia popular. Pero entonces, ¿cuál es el más complicado? Aquí te lo revelamos.

¿Qué día de la semana es el más complicado?

Como bien sabemos, el lunes ha cargado con la etiqueta de “día difícil” porque representa el inicio de nuevas responsabilidades. Después de desconectar durante el fin de semana, la vuelta a la rutina puede generar estrés y ansiedad. A pesar de esto, un estudio de la Escuela de Economía de Londres, basado en el estado de ánimo de más de 22 mil personas, descubrió algo inesperado: el martes es el verdadero desafío.

¿Qué tiene el martes que lo hace tan complicado?

Según describen los expertos, el martes es un día “vacío”. No es ni el inicio ni el final de la semana, y la energía inicial del lunes comienza a desvanecerse. Además, el fin de semana todavía se siente lejano. Esto provoca que las obligaciones se perciban más pesadas y la motivación disminuya.

Otro dato interesante es que, según The Journal of Positive Psychology, el día en cuestión no solo afecta el estado de ánimo, sino también la salud. La falta de motivación y el estrés pueden influir en el sistema inmunológico y en la producción hormonal, generando un impacto físico.

¿Cómo podemos superar el “efecto martes”?

Por lo anterior, los expertos recomiendan estrategias simples pero efectivas para enfrentar el martes (y cualquier otro día difícil). En este sentido, establecer rutinas saludables, hacer ejercicio y tomar descansos breves ayudan a mantener la energía. También es útil practicar técnicas de relajación como la meditación, y llevar una dieta equilibrada para reducir el estrés y mejorar el bienestar general.