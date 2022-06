La tolerancia y la confianza en el amor. | Extra Time

Leticia llegó al programa muy molesta y muy decepcionada por su madre, Francisca. Ella contó todas las veces en las que ella ha sido víctima de estafas y negocios falsos, llevando a otras personas al mismo destino. Leticia también comentó el cansancio que esto le ha ocasionado porque no sabe qué más puede hacer para ayudar a su madre. Leticia siempre ha pensado que su mamá tiene un problema para confiar en la gente y deja que le “endulcen los oídos” rápidamente, sin que pueda pensar en alguna consecuencia o algún resultado contraproducente para ella o para su familia.

Marco, hermano de Leticia e hijo de Francisca, al contrario de su hermana, llegó al programa cansado de la actitud de Leticia. Él solo quiere apoyar a su madre y que ella pueda salir adelante sin recibir los malos tratos de su hermana. Además, él quiere proteger a su madre y quiere que Francisca siga trabajando sin ningún problema. Además, aunque a su madre la hayan estafado en diferentes ocasiones, él no piensa que esto pueda ser un problema para su madre ni para nadie más.

Francisca también tuvo oportunidad de contar su versión de las cosas y también para hacer algunos comentarios en contra de Leticia. Aunque sean madre e hija, Francisca pensaba firmemente que Leticia tenía esa actitud hacía ella y a sus distintos trabajos por mera envidia. Ella no pensaba que esto pudiera causarle tantos problemas, más que el hecho de perder algo de dinero. Francisca también tenía la firme convicción de encontrar nuevos emprendimientos con los que pudiera salir adelante y ayudar a su familia.

Francisca no está sola. Oscar es su pareja. Oscar ha tenido algunos problemas con Leticia y es por esta razón que él le ha pedido en distintas ocasiones a su pareja que se muden y que dejen de vivir con los hijos de ella. Argumentando que ellos ya no son pequeños, Oscar cree que estando lejos podrían estar mejor y podrían alejarse también de todos los malos tratas y las malas actitudes que Leticia ha tenido con ellos dos. Pero las cosas no son lo que parecían y Leticia encaró de muchas maneras a Oscar durante el programa.

Lucía es una vecina de Francisca. Ella también quiso exponer su caso en el programa y hablar del problema que hay entre ella y Francisca. Lucía, al igual que su vecina, dejó que las palabras nublaran su juicio y esto ocasionó que ella perdiera mucho dinero. En uno de los negocios fallidos en los que estuvo involucrada Francisca, fue a hablar con Lucía para decirlo todo lo que podría ganar si aportaba una pequeña cantidad de dinero. Lucía dijo que hizo todo lo que pudo para poder conseguir ese dinero, pero que al final resultó ser una estafa y que Francisca no le ha devuelto ni un peso que ella le dio.

El final del programa llegó, pero el problema estaba muy lejos de llegar a una conclusión.

Rocío y los especialistas aprovecharon el Extra Time para saber qué más estaba sucediendo entre todos los integrantes de la familia de Francisca y Leticia. Todos pudieron abrir su corazón y expresar lo que les ha pesado durante tanto tiempo. También dieron oportunidad a los expertos de poder dar sus opiniones y sus distintos puntos de vista.

Al finalizar el Extra Time, la familia de Leticia y de Francisca pudieron encontrar un punto y lugar para que la tolerancia y el amor fuera más grande que el amor y que el resentimiento, y así pudieran tratar de dejar atrás los problemas que han intervenido en su relación por mucho tiempo.