Facundo respalda a Hernán Gómez en discusión con María Elena Ríos.

Facundo, salió en defensa de su hermano, el politólogo Hernán Gómez Bruera, quien por estos días se enfrascó en una polémica discusión vía redes sociales con la saxofonista María Elena Ríos, quien le reprochó que apoyara a Tenoch Huerta y descalificara la denuncia que ha hecho públicamente por presunta violencia sexual en contra del actor.

Sí algo aprendí es, háganle caso a mi hermano, ese wey siempre tiene la razón

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Al preguntarle sobre los adjetivos que su hermano empleó para reprocharle a la saxofonista por la forma en que se refirió a Tenoch Huerta, Facundo declaró lo siguiente:

Lo que pasa, es que mi hermano ha leído más libros que el promedio de la humanidad y, entonces su vocabulario es bastante extenso, florido y algunas personas, pues quizás sí se quedan cortas cuando se trata de la discusión escrita o verbal y, pues cualquiera que pierde una discusión siempre termina ardido

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¿Considera que corre riesgo la carrera de Tenoch Huerta?

Al preguntarle al actor, conductor y comediante sobre la carrera de Tenoch Huerta, la cual podría estar en riesgo, Facundo respondió: “Nombre, no creo. El talento flota por sí solo”.

¿Es más un tema personal que judicial?

Y es que, Hernán publicó en sus redes sociales que el caso le parecía, un muy retorcido tema personal, respaldando el comunicado de prensa, en el que Tenoch, afirma que el año pasado, sostuvo una relación sentimental con María Elena, y que una vez que terminó hubo reacciones de parte de ella que lo llevaron a asesorarse legalmente.

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Eso ya no sé, la neta, eso ya no sé. La vida interna y amorosa de la banda ya no me la sé

Facundo, presentó junto con el Escorpión Dorado, la nueva serie “Jalas o te rajas”, que se transmite a través de una popular plataforma de contenidos digitales.