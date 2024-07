¿Murió Angélica Vale a los 48 años? Esto se sabe sobre esta noticia

Las redes sociales lo han vuelto a hacer, pues en las últimas horas se corrió el rumor de que la actriz mexicana Angélica Vale había muerto, cosa que no fue cierta y desató la molestia de la hija de Angélica María y Raúl Vale.

¿Cómo surgió el rumor de la muerte de Angélica Vale? Usuarios de redes sociales se encuentran desconcertados por un rumor que surgió y creció como la espuma, el cual aseguraba que Angélica Vale había muerto en un accidente automovilístico.

La fake new surgió en TikTok, red social de origen chino que confirmó que Angélica Vale murió el pasado fin de semana, cuando la actriz se encontraba conduciendo su vehículo.

Según lo difundido, las heridas que habría sufrido Angélica Vale habrían sido tan graves que le provocaron la muerte a la actriz mexicana, incluso se aseguró que Angélica María despidió a su hija con un emotivo mensaje.

¿Cómo reaccionó Angélica Vale?

Después de lo sucedido, la actriz mexicana reapareció en su cuenta de Instagram este martes 2 de julio para hablar sobre los rumores que ya la daban por muerta.

Sin entrar en más detalles, lamentó que haya personas que se dediquen a difundir información falsa sobre los artistas, sobre todo tan alarmante y delicada.

“Este video no es desde el más allá. Estoy con mi hijo Dani. Estoy perfectamente bien, dejen de matar gente en redes sociales, qué babosada. Tenemos gente que son familiares que no viven con nosotros y nada más los preocupan a lo menso, no digan babosadas, por favor”, declaró Angélica Vale.

Además de eso, Angélica Vale hizo un llamado para dejar de creer en todo lo que circula en internet y las redes sociales: “¿Ves como no puedes creer todo lo que lees en internet?”, fue el mensaje que lanzó y llevó dedicatoria para su hijo menor.

¿Qué dijeron las redes sociales?

Después de la supuesta muerte de Angélica Vale, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y muchos de los internautas agradecieron que todo haya sido un falso rumor y que la actriz mexicana se encuentre bien.

“No importa lo que diga la gente ociosa... te envío un fuerte abrazo para ti y para ese hermoso niño que está a tu lado, te envió un abrazo del ojo gigante. Se te quiere y se te admira con todo el corazón”; “Es bueno saber de ti, no te quieren en TikTok. Esta mañana me asustaron”, “Se pasan de verdad, qué bueno que estás bien”, “No hagas caso a la gente sin quehacer que inventa y es peor quien le da crédito y lo difunde”, “En serio se pasan, vi el encabezado y sentí angustia. No quise abrir la nota y me vine a ver tu cuenta de X, gracias a Dios estás bien”, fueron algunos de los comentarios.