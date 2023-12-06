Familia de Octavio Ocaña sufrió crisis en el juicio por la muerte del actor
A dos años de su pérdida, familia de Octavio Ocaña testificaron en el juicio en contra de los supuestos responsables, pero la familia sufrió una crisis.
El juicio contra los supuestos responsables de la muerte de Octavio Ocaña sigue vigente, pues al ser tantos testigos está tomando tiempo, pero según detalló el abogado de la familia, también está siendo duro y más para la madre, pues la familia tuvo una crisis nerviosa al recordar la muerte del actor.