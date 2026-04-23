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“Se cree cara y es de Rancho” | Programa Completo de Acércate a Rocio del 23 de abril del 2026

Conflictos, herencia y declaraciones explosivas marcan un caso familiar que estalla frente a Rocío.

El caso presentado con Rocío desató una fuerte polémica familiar donde la herencia de un abuelo se convirtió en el centro del conflicto. Entre acusaciones, reclamos y versiones encontradas, Florentino señaló el cambio de actitud de Xóchitl tras recibir el dinero, mientras ella defendió su nueva vida sin importar romper lazos familiares.

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