Sin Filtro: Emilio Levi entra al debate en Sin Filtro sobre Ana Bárbara

El debate se encendió en el programa Sin Filtro cuando Emilio Levi se sumó a la conversación sobre la polémica que rodea a Ana Bárbara. Durante la discusión, surgieron opiniones divididas entre quienes aseguran que la cantante habría corrido a sus hijos y quienes defienden su postura, señalando que la situación podría estar siendo malinterpretada.