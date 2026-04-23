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Sin Filtro: Emilio Levi entra al debate en Sin Filtro sobre Ana Bárbara

La polémica crece mientras se cuestiona si la cantante realmente corrió a sus hijos o no.

El debate se encendió en el programa Sin Filtro cuando Emilio Levi se sumó a la conversación sobre la polémica que rodea a Ana Bárbara. Durante la discusión, surgieron opiniones divididas entre quienes aseguran que la cantante habría corrido a sus hijos y quienes defienden su postura, señalando que la situación podría estar siendo malinterpretada.

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