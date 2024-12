La familia de Silvia Pinal se reunió para la lectura del testamento

A 19 días del fallecimiento de Silvia Pinal, su familia entera volvió a reunirse la tarde de ayer martes para dar lectura a su testamento; no obstante que se esperaba que esto ocurriera hasta el 15 de enero próximo.

La reunión se celebró en la casa de la productora María Elena Galindo, quien, tal como oportunamente informó este programa, fue nombrada albacea substituta tras el fallecimiento de su hermana, Tina Galindo, la albacea original.

Solo las cámaras de Ventaneando fueron testigo del arribo de cada uno de los miembros de la familia a la reunión que tuvo lugar a puerta cerrada.

¿Sylvia Pasquel no quiso dar declaraciones?

La primera en llegar, puntualmente a la cita pactada a la seis de la tarde, fue Sylvia Pasquel, a quien momentos antes habíamos captado acompañada de Efigenia Ramos, asistente de su madre. Sin embargo, la actriz prefirió no dar declaraciones y pidió que no la grabáramos.

“No, no es el momento, podrías respetar que son cosas privadas. No me estés grabando”, dijo Sylvia Pasquel, más tranquila, se disculpó con nuestro equipo al que terminó por dar un abrazo: “No quiero dar entrevistas a nadie, te lo agradezco, yo sé que es tu trabajo, pero entiéndeme”, agregó.

A la llegada de Silvia Pasquel a la casa de María Elena Galindo, se sumaron todos los vehículos de la familia, que ingresaron directamente al garaje para evitar ser captados por nuestra lente.

¿Cómo fueron saliendo cada uno de los integrantes de la familia Pinal? Al exterior solo se apreciaba como cortinas y ventanas del segundo piso de la casa empezaron a cerrarse para mayor privacidad. Cerca de las nueve de la noche, la primera en salir fue Alejandra Guzmán, quien pidió a su representante artístico emprender la marcha de su camioneta.





“¿Qué quieren que les diga? Ahorita no les puedo decir nada, aún no, ok, gracias”, declaró ‘La Guzmán’ a su salida.

Minutos después tocó el turno de partir a Efigenia Ramos, junto a Giordana y Schersa Guzmán, hijas de Luis Enrique Guzmán. También vimos salir a Michelle Salas, quien, antes de abordar su vehículo, se despidió de su prima Schersa.



Su hermana, Camila Valero, también abordó su vehículo, Stephanie Salas y Sylvia Pasquel se retiraron juntas, el último en irse fue Luis Enrique Guzmán. Por cierto, que el notario público encargado de dar lectura al testamento salió de la casa con todo y documentos en mano.

¿Qué dijo el notario que dio lectura al testamento de Silvia Pinal?

“No tengo nada que decir...”, dijo el notario. Ante la negativa de la familia de ofrecer una declaración sobre el tema, intentamos hablar con María Elena Galindo.

Como se sabe, la herencia de Silvia Pinal abarca una serie de propiedades entre las que figuran su hoy legendaria casa del Pedregal, diversos edificios y estacionamientos en la Ciudad de México, su casa de Acapulco y una vasta colección de arte que incluye el cuadro que le pintó Diego Rivera, así como toda clase de objetos personales y dinero en cuentas bancarias. La incógnita es, ¿cómo habrán sido repartidos todos esos bienes y si todos los que estuvieron presentes en la reunión de este martes habrían sido incluidos en la repartición?