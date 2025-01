Familiares y amigos dieron el último adiós a Amparo Garrido

Familiares y amigos se dieron cita en una funeraria en la Ciudad de México para despedir a Amparo Garrido , quien dejó huella como actriz de doblaje y televisión. Anoche, su hijo Ismael Larumen, dio detalles de la partida de su mamá.

¿Qué dijo el hijo de Amparo Garrido?

En charla con diversos medios, entre ellos Ventaneando, Larumen dijo que “hace dos días sufrió un shock hipovolémico que es que no llega suficiente sangre al corazón y no puede bombearla y fue finalmente a las 8:39 que sufrió un infarto al miocardio”.

“En el doblaje fue pionera en México, obviamente Blanca Nieves del 64, pero hizo muchas más, hizo “La Noche de las Narices Frías”, era la narradora oficial de los cuentos de Walt Disney”, declaró.

“Ella quiere estar, bueno, ser cremada y estar en Santo Tomás Moro con mi papá que fue su adoración toda su vida y eso es lo que vamos a hacer”, agregó el hijo de Amparo Garrido.

¿Qué fue lo que detonó su muerte? Una caída detonó que la salud de Amparo Garrido mermara y su situación empeoró cuando en su convalecencia enfrentó señalamientos por presuntos desfalcos y malos manejos como secretaría administrativa de la Asociación Rafael Banquells.

“Se rompió la cadera, la operaron, se volvió a lastimar la cadera por algo que desconocemos. Le afectó mucho lo de la Banquells porque fue entre la primera y la segunda operación y la muerte de Silvia Pinal le afectó tremendamente.

Yo creo que los dos golpes más duros que recibió en estos últimos días, fue esa difamación terrible, extrañaba hablar con ella porque por lo menos se hablaban dos veces por semana”, finalizó el hijo de Amparo Garrido.



¿El hijo de Amparo Garrido defendió su memoria?

En pleno velorio, Ismael Larumen, hijo de Amparo Garrido, defendió la memoria de su madre, luego de que, como secretaria administrativa de la Asociación Rafael Banquells, fuera señalada de quitarle la presidencia vitalicia de dicha asociación a la fallecida Silvia Pinal y de avalar fraudes y auto-préstamos, por lo que la familia de Silvia Pinal solicitó una auditoría y creó la fundación Silvia Pinal.

“Mi mamá había traicionado a Silvia y que se había puesto ella de presidenta, cosa que no era verdad, que me había puesto a mí de tesorero para robarnos millones de pesos... Silvia ya no podía seguir al frente de la asociación, dicho por ella misma tiempo atrás, pero en ese momento la situación era un poco difícil, dijimos: ‘Vamos a ponerla de presidenta honoraria, nombremos un presidente interino en lo que resolvemos esta circunstancia.

Nunca se le destituyó, jamás se le destituyó, al contrario, se le nombró presidenta honoraria que es el puesto más alto al que uno aspira. Yo pienso que la fundación que quizo hacer Silvia Pinal fue la asociación Rafael Banquells”, recalcó.