Preocupa la salud de Manuel Mijares: lo hospitalizaron de emergencia por este problema

Manuel Mijares está dando de qué hablar, pero esta vez no por su música ni su carrera, sino por su salud. Según reveló una persona de su círculo cercano, el cantante fue hospitalizado tras sentirse mal durante una presentación. Pero, ¿qué le pasó exactamente?

Mientras se encontraba de gira, el cantautor mexicano comenzó a experimentar un dolor agudo en el pecho. No hubo tiempo que perder. Lo trasladaron al hospital, donde los médicos le indicaron que había estado cerca de sufrir un infarto.

Crédito: Instagram/Mijares ¿Cuál es la salud actual de Manuel Mijares?

Según el testimonio de una persona que trabaja de cerca con Mijares, el dolor fue tan intenso que el artista tuvo que cancelar de inmediato su concierto. La atención médica fue rápida, y eso hizo la diferencia, según contó a TVNotas.

¿Cuál es el estado de salud de Manuel Mijares?

Se sabe que Manuel Mijares está fuera de peligro, pero los médicos le pidieron cambiar su rutina, dejar el sobrepeso atrás y poner atención a su salud.

En junio, el propio cantante de “Soldado del amor” compartió en redes que ya podía usar ropa de su juventud. Dijo que al arrancar el año pesaba más de 100 kilos, pero ahora estaba en 83 kg.

Su amigo de toda la vida, “Coque” Muñiz, contó que el exesposo de Lucero bajó más de 20 kilos en dos meses y medio. ¿La clave? Una dieta muy estricta, con seguimiento médico.

¿Manuel Mijares ha dicho algo sobre su salud?

Hasta ahora, Manuel Mijares ha preferido no hablar del tema y se ha mantenido en silencio. Sin embargo, personas cercanas a él aseguran que el motivo principal detrás de este cambio físico es muy personal: supuestamente, quiere conocer a sus nietos con buena salud.

¿Quién es Manuel Mijares?

Manuel Mijares es un cantante que nació en Ciudad de México (CDMX) en 1958 y arrancó su carrera en los años 80. Su voz, inconfundible, lo llevó a convertirse en uno de los artistas más importantes del pop en español.

Canciones como “Soldado del amor”, “Bella” o “Para amarnos más” siguen siendo parte del recuerdo colectivo en muchos hogares latinoamericanos.