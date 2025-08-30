¿Harry regresará a la familia real? Los rumores de reconciliación que están dando de qué hablar

¡Paren las prensas! Parece que el príncipe Harry está por regresar al Reino Unido, y los rumores de reconciliación con su familia real están más calientes que nunca. Sí, así como lo lees.

El duque de Sussex, que vive en California con su esposa Meghan Markle, duquesa de Sussex, y sus hijos en común, se prepara para asistir a un evento benéfico en Reino Unido el 8 de septiembre de 2025, ¡y todos los ojos están sobre él!

¿Por qué regresa Harry a Reino Unido?

Pues, resulta que el príncipe Harry va a asistir a la ceremonia del 20° aniversario de los WellChild Awards, una organización con la que lleva colaborando años para ayudar a niños con enfermedades graves.

¿Podría haber una reconciliación entre Harry y su padre, el rey Carlos y su hermano, el príncipe William?

Como el evento es por una buena causa, no faltan las especulaciones de que este regreso también es una excusa perfecta para un posible acercamiento con su papá, el rey Carlos y su hermano William, príncipe de Gales.

Imaginen esto: Harry, enfrentándose a toda su familia, pero también con la oportunidad de decir “aquí estoy” y mostrar que, aunque las cosas no estén bien, está dispuesto a darle una nueva oportunidad al vínculo familiar.

¿Es este el momento para la reconciliación real?

Muchos se están preguntando si este viaje es el primer paso para limar asperezas entre Harry y los suyos. Y es que, en una entrevista reciente con la BBC de Londres, Harry dijo que sí, que su meta es reconciliarse con su papá y su hermano.

@bbcnewsmundo En una emotiva entrevista con la BBC, el príncipe Harry aseguró que desearía una reconciliación con el resto de la familia real británica, de la que se distanció tras la decisión de mudarse a Estados Unidos junto a su esposa, Meghan Markle. El duque de Sussex se mostró devastado en la entrevista después de haber perdido este viernes una batalla legal por intentar mantener su operativo de seguridad personal en Reino Unido. El príncipe habló con la BBC en California tras perder una apelación sobre los niveles de seguridad a los que él y su familia tienen derecho en Reino Unido. #PríncipeHarry #ReinoUnido #FamiliaRealbritánica #BBCMundo ♬ original sound - BBC News Mundo

¡BOMBA! Y no es que solo lo haya dicho, hay quienes aseguran que después de su última reunión secreta con los asesores del rey, ¡parece que el panorama está más calmado!

La última vez que los vimos juntos fue en el funeral de la reina Isabel II. Aunque fue breve, la familia real se unió para rendir homenaje a la reina, pero nadie sabe qué sucedió después tras esos momentos de solo lágrimas y tristeza por la pérdida de su abuela.