El mensaje de Eleazar Gómez tras quedar como SEGUNDO finalista y ver a Alfredo Adame ganador de La Granja VIP: “Agradezco estar en los corazones de la gente”

Fueron momentos de tensión los que se vivieron durante la gran final de La Granja VIP, y es que después de ir despidiendo uno a uno a los finalistas, llegamos hasta la cúspide de la noche: el ganador se debatía nada más y nada menos que entre Eleazar Gómez y Alfredo Adame, al final descubrimos que el Golden Boy había sido el favorito de la gente y que, a través de sus votos, lo habían hecho ganador de esta primera edición del reality .

Eleazar Gómez fue recibido por su novia y su hermana en el foro de La Granja VIP, junto con Adal Ramones y Kristal Silva, esta última le hizo la entrega de la moneda que le dieron a todos los finalistas por haber participado en el reality show, y después de recibirla el Golden Kid le dedicó algunas palabras a las personas que lo apoyaron:

"Muy agradecido con TV Azteca, con Fremantle y Disney+ porque me dieron la oportunidad de volver a la televisión y eso es algo muy muy importante para mi, como todos lo saben, es una felicidad muy grande volver a estar aquí, volver a ver a mi mujer, a mi hermana, a todos aquí. Se dio todo pero también estoy muy feliz de que ganara Alfredo porque ni un solo día lo dejé de ver dándolo todo, así que es un orgullo para mi haber formado parte de este proyecto".

Después tuvo la oportunidad de mandar algunos saludos a través de las redes sociales oficiales de La Granja VIP, aprovechando la plataforma para agradecerles a todos los que votaron por él durante 10 semanas: "me trajeron hasta la última semana, los amo muchísimo, con todo mi corazón".

¿En qué lugar quedaron los cinco finalistas de La Granja VIP?

Cinco fueron los granjeros que llegaron a la final de La Granja VIP, y nos fuimos despidiendo de cada uno de ellos el domingo 21 de diciembre, el día que tú a través de tus votos decidiste en qué lugar quedaría cada uno de ellos:

