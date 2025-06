Si tienes uno de estos apellidos en México, podrías ser descendiente de la reina Isabel II

Parece broma, pero no lo es: la inteligencia artificial (IA) se puso histórica y rastreó apellidos que podrían tener conexión con la realeza británica. Y lo más curioso es que algunos de esos apellidos viven tranquilamente en México, lejos de palacios, joyas de la corona y banquetes formales. ¿Coincidencia? Puede ser. ¿Interesante? Muchísimo.

¿Qué apellidos en México podrían estar ligados a la reina Isabel II?

La IA de ChatGPT se clavó en archivos genealógicos, registros antiguos y un poco de chisme histórico para llegar a una lista peculiar. Según su análisis, hay cuatro apellidos que podrían tener vínculos con la nobleza británica: Grosvenor, FitzRoy, Howard y Seymour.

No son tan comunes en México, pero sí hay registros de personas con esos apellidos en estados como Jalisco, Ciudad de México o Baja California. Tal vez no lo sabían, pero el algoritmo ya los puso bajo los reflectores. ¿Tienen sangre azul? No se sabe con certeza… pero el dato no deja de ser divertido.

¿De dónde vienen estos apellidos con linaje real?

Cada uno tiene su propio cuento digno de serie de época:



Grosvenor viene de los duques de Westminster , herederos de media Londres .

FitzRoy era el apellido que Enrique VIII dio a su hijo no reconocido (pero sí querido).

Howard suena fuerte en la historia británica desde el siglo XV.

Seymour es el apellido de Jane Seymour, la reina consorte que le dio un heredero al mismo Enrique VIII.

Todos tienen algo en común: dejaron huella en la historia, y sus apellidos han sobrevivido generaciones.

¿Y si alguien en México tiene uno de esos apellidos?

Pues probablemente vive su vida normal, sin saber que podría tener un pariente lejano con corona y cetro.

Lo cierto es que en países como México, donde hubo migraciones, matrimonios internacionales y mucho mestizaje, no es tan descabellado que esos apellidos hayan llegado hasta acá, aunque hoy nadie lo relacione con la realeza.

¿Significa esto que hay que ir a reclamar un título nobiliario? No. Pero sí se puede sacar la anécdota en la próxima reunión familiar o imaginar que, en alguna dimensión alterna, una tía lejana tomó el té con la reina Isabel.