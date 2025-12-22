Clima México: A esta hora habrá lluvias y mínimas de -10 grados hoy martes 23 de diciembre

Los últimos días del mes se han convertido en unos de los más fríos de acuerdo con el pronóstico del tiempo, y durante este martes 23 de diciembre no será la excepción. Ante este hecho, es preciso que conozcas los estados de la República Mexicana que sufrirán de lluvias y mínimas de -10 grados durante este día.

Como sabes, los canales de baja presión, así como la llegada de distintos Frentes Fríos, han ocasionado que muchos estados de la República Mexicana sufran los estragos no solo de las bajas temperaturas, sino también de las lluvias que volverán a hacerse presentes durante este martes 23 de diciembre.

¿Qué estados serán afectados por las lluvias y las mínimas hoy martes 23 de diciembre?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el estado de Quintana Roo vivirá lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm, mientras que otros como Baja California, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Yucatán, Campeche y algunas zonas de Veracruz lidiarán con chubascos con lluvias puntuales fuertes.

|CONAGUA

San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Puebla y distintas zonas más de Veracruz tendrán intervalos de chubascos de 5 a 25 mm, mientras que Baja California Sur, Nuevo León, Sonora, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, el Estado y la Ciudad de México deberán soportar lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm.

En cuanto al frío se refiere, la CONAGUA menciona que las zonas serranas de Durango y Chihuahua tendrán mínimas de -10 a -5 grados, mientras que Baja California, Zacatecas, Sonora, el Estado de México, Puebla y Tlaxcala tendrán mínimas de -5 a 0 grados durante la madrugada del miércoles.

¿Cómo prevenir enfermedades respiratorias a causa de las lluvias y el frío?

Expertos en salud recomiendan la vestimenta bajo capas; es decir, mediante dos o tres prendas distintas siempre procurando abrigar el cuello, la cabeza, las manos y los pies . Del mismo modo, es fundamental que evites cambios bruscos de temperatura, tener una dieta rica en Vitamina C, una buena alimentación y una higiene aceptable.