La inesperada jugada de Emiliano Aguilar en pleno pleito con Pepe Aguilar: hizo algo estratégico

Emiliano Aguilar hizo una inesperada jugada en medio del pleito con su papá, Pepe Aguilar, y anunció un concierto en Jalisco junto a una banda.

“Ya sé que, con todo lo que está pasando, es para estar tristes, pero, nel. Hay que pasárnosla bien”, dijo el hijo de Pepe Aguilar en un video publicado en su cuenta de Instagram.

A decir del joven cantante, el show en vivo será en Cajititlán, Jalisco, este miércoles 3 de septiembre.

Pero Emiliano no estará solo. Lo hará acompañado de Los Empolvados de la Banda, y se dijo listo para convivir y pasarla bien con el público, sin importar las polémicas que lo rodean.

“Después de tanta cosa triste, de tanta p*nch* mam*d*… ya estuvo. Ahí nos vemos, mi gente. Los quiero mucho”, concluyó.

¿Dónde será el concierto de Emiliano Aguilar?

El concierto de Emiliano Aguilar será en la Laguna de Cajititlán, específicamente en la Terraza La Cascada a partir de las 7 de la noche.

Se trata de un sitio muy popular entre locales y turistas por su ambiente relajado y vistas hermosas, a solo unos minutos de la ciudad de Guadalajara.

El evento musical busca reunir a los fans del regional mexicano y del rap en una noche que, según Emiliano, será para “olvidarse de todo y pasarla chido”.

¿Por qué este concierto de Emiliano Aguilar es tan importante?

Emiliano Aguilar tomó esta dura decisión en medio del pleito porque es clave debido a la atención mediática que está bajo su familia en los últimos días. En vez de dar entrevistas o seguir alimentando los dimes y diretes, Emiliano apostó por lo que mejor sabe hacer: cantar, conectar y mantener el enfoque en su carrera.

La respuesta del público no se hizo esperar: muchos usuarios le mandaron mensajes de apoyo, corazoncitos rojos y muchas ganas de verlo en vivo.

Con esto, queda claro que, para Emiliano, la música sigue siendo su mejor manera de hablar… incluso cuando todo lo demás está ardiendo.