El terrible día en que crearon fotos íntimas de Yeri MUA con IA: esto fue lo que pasó

Yeri MUA actualmente está pasando por un difícil momento tras las presuntas amenazas de muerte. Sin embargo, no ha sido la única vez que la influencer sufre una polémica mediática. En enero de 2024, la también cantante denunció en sus redes sociales un grave caso de violencia digital: alguien generó y difundió imágenes explícitas suyas usando inteligencia artificial (IA).

Aunque las fotos no eran reales, el daño emocional y a su reputación sí lo fue. La veracruzana de 23 años compartió en X (antes Twitter) su desconcierto e indignación por el uso indebido de su imagen.

(X) Yeri MUA denunció que alguien había compartido fotos falsas creadas con IA.

Todo comenzó cuando vio circular imágenes falsas en las que aparecía desnuda: “¿Cómo que ahora traen las fans de K-Pop fotos mías desnudas editadas con inteligencia artificial?”, escribió.

La creadora de contenido aseguró que el objetivo era atacarla, especialmente ahora que ha comenzado a incursionar en la música.

“Para atacarme. ¡Ay, Dios! Encima me pusieron pelos en la puch*, auxilio. Yo ni pop canto”, añadió con un tono sarcástico que no ocultaba el fondo del problema: se sintió violentada y expuesta.

¿Quiénes difundieron las imágenes falsas de Yeri MUA?

Yeri no se quedó callada. Además de aclarar que las imágenes son completamente falsas, lanzó una crítica directa al grupo de personas responsables: “Me siento muy expuesta físicamente, ni los hombres me hacen eso, ¿qué les pasa?”.

(Instagram @yerimua) Las fotos íntimas creadas con IA de Yeri MUA fueron publicadas el año pasado.

En otro tuit, señaló que no quería generalizar, pero que quienes estaban difundiendo las imágenes parecían ser chicas de ciertos grupos de fans, lo que la hizo recibir cientos de mensajes desagradables por Instagram.

“No, no generalizo, pero las que las están difundiendo son de esos grupitos. Con razón me llegaron un montón de mensajes en Instagram de viejos asquerosos”.

La situación había generado un debate sobre los riesgos de la inteligencia artificial cuando se usa con fines violentos o humillantes, sobre todo hacia mujeres en el ojo público.

De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), este tipo de acciones, además de ser ilegales en muchos países, son una forma de violencia digital que puede tener consecuencias graves en la salud mental de quienes las padecen.

El antes y después de las operaciones estéticas de Yeri MUA

Yeri MUA ha hablado abiertamente de sus cirugías estéticas y cómo ha transformado su imagen a lo largo de los años. Desde su rinoplastia hasta procedimientos corporales, ella ha compartido cada etapa de su cambio físico sin filtros.

Aquí puedes ver su antes y después:

(Instagram @yerimua) Así lucía Yeri MUA antes y después de sus operaciones.

En aquel momento, muchas voces se unieron en redes para apoyarla y exigir respeto a su imagen.